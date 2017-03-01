迷途250公里！ 女子從桃園走到雲林四湖

2017-03-01 20:19

［記者黃淑莉／雲林報導］家住桃園的47歲黃姓女子，6天前離家後音訊全無，昨天深夜在雲林四湖海清宮被人發現，家人接獲台西警方通知連夜南下，不敢相信她會走到250公里遠的雲林。

台西分局飛沙派出所昨天晚上8點多接獲民眾報案，指四湖海清宮廟埕前有一名女子，行為怪異、口中唸唸有詞，員警到場，廟方人員說，有人上前詢問，她卻一下子望著天空大叫，一下子又低頭哭泣。

女子看到警察情緒突然失控，坐在地上不肯離開，員警有意扶她上警車，她卻拳打腳踢邊叫邊說，「我是皇帝哦，不要抓我！」5名員警趁她不注意時合力將她抬上警車。

在派出所女子答非所問，員警查詢電腦也都沒有協尋記錄，員警輪流上前安撫，女子才開口說，自己從桃園走來，還從背包內拿出戶口名簿，員警因此通知桃園警方協助找到女子家人。

警方表示，女子家人接到電話嚇了一跳說，「什麼，跑到雲林去！」連夜南下到派出所，女子家人說，黃女有精神疾病，6天前離家後音訊全無，家人四處都找不到，感謝員警及廟方人員熱心幫忙。