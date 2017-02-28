爬黑山因病受困 警消步行搜救2天後抵達
2017-02-28 22:01
〔記者蘇福男／高雄報導〕桃園一支14人的登山隊「爬黑山」，攀登南橫山區「南一段」，傳出途中1人因胃出血，和其他2人目前受困在海拔3200公尺高山區待援，空勤直升機今天上山馳援，但由於天候狀況不佳、無功而返，改以人員步行上山搜救，預計2天後才能抵達。
高市消防局今天中午12點多接獲台中市消防局轉報，指14人的登山隊24日自高市桃源區進涇橋入山，預計以6天時間攀爬南橫「南一段」，但其中1名64歲劉姓團員出現胃痛，研判為胃出血亟需救援。
目前有2名登山成員陪同在海拔約3200公尺的三叉峰下營地待援，其餘11人則繼續往石山林道前進。
高市消防局據報，立即通報空勤總隊出動直升機進行空中搜救，但因天候狀況不佳受阻，下午4點，高市消防局改由6名搜救人員從石山林道前往救援，不過因受困地點位於台東縣境，搜救人員預計至少要2天後才能抵達。
搜救人員透露，南一段自88風災後就禁止入山，此次登山客爬黑山受困，自知理虧，因此求援時對登山細節含糊其辭，讓上山搜救人員十分困擾。
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