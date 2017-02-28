新型毒品長這樣… 你我的童年回憶被毀了

2017-02-28 13:55

〔記者余衡／新北報導〕還記得小時候雜貨店裡賣的星形糖果嗎？現在竟然出現外觀幾乎一模一樣的毒品！

新北市土城警分局土城派出所員警日前騎機車巡邏，行經轄內水源街一間早餐店前，與正在用餐的22歲郭姓男子對眼相看，發現他滿臉痘痘且立即起身想離開，員警上前將他攔下盤查果然大有斬獲，發現一整袋各式毒品，其中竟然有外觀做成星形糖果的碼啡錠。

經過警方逐一清點，發現郭男背包內不但有星形嗎啡錠，還持有5小包安非他命、3小包K他命、近30顆一粒眠及2包毒咖啡包等，毒品種類琳琅滿目令人咋舌。

郭男警訊時坦承自己有施用毒品，但其中大部分是朋友寄放，全案訊後依毒品罪移送法辦，由於他還隨身攜帶電子秤，警方將再進行後續追查，釐清郭男是否涉嫌販毒。

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