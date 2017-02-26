力揪刮車兇手卻無法逮捕 元兇是…

警方找到關鍵畫面，原來是狗兒爬上車子「撒野」。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-02-26 17:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市王姓男子日前將轎車停放在住家附近，事後卻發現引擎蓋、葉子板、行李箱等處遭刮傷，花了約1萬元烤漆修補，不甘心莫名被惡搞，報案、緝兇，要提告毀損；警方努力偵辦，終於找到關鍵的監視器畫面，但嫌犯為撒野的狗兒，一切都是汪星人惹的禍，難以逮捕，也早就逃逸無蹤，受害民眾只好自己認賠，直呼：「真衰！」

王姓男子當天晚上9點半左右回到住處，將白色愛車開到附近巷道停好，他謹慎地緊靠路旁，並未影響隔壁鄰居的進出，更無阻礙交通之虞，自認一切都沒問題，才放心返家歇息。

翌日下午，王男出門取車時，竟發現有不少刮損處，包含前方的引擎蓋、葉子板，以及後行李箱等，因「傷痕」明顯，實在難看，緊急送修。

王男強調自己並未與人結怨，愛車卻無端遭人惡意破壞，平白蒙受損失，氣得向警方報案，希望揪出兇嫌，要提告、索賠。轄區員警很努力偵辦，由於事發處並無路口監視器，因此深入鄰近住戶查訪，尋找目擊者，沒有任何斬獲。

後來就擴大調閱周邊重要道路上的監視器，逐一過濾當天夜裡的拍攝畫面，但比對往返的人車影像後，卻都沒有找到可疑之處，案情陷入膠著。

員警不放棄，後來發現附近住戶有自裝監視器，懇請協助調查，終於找出關鍵影像，證據會說話，但真相卻令人跌破眼鏡

從監視器畫面顯示，凌晨零時許，1隻狗兒突然爬上車身，疑似在啃咬什麼東西，甚至不斷用爪子猛抓，「行兇」過程約6分鐘，研判因此留下了傷痕，原來是汪星人「撒野」所造成的誤會，烏龍毀損案的偵辦也告一段落。

真相大白後，員警打趣地說，雖然找到了證據，但這次的兇嫌不好抓，難以搜捕；車主也很傻眼，只能自認倒楣。

狗兒在車上的「行兇」過程約6分鐘，監視器「全都錄」（記者吳俊鋒翻攝）