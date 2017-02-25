帶女兒目睹爸爸找酒女 訴離夫被「一招斃命」

2017-02-25 21:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對結婚近30年的夫妻，共同創業有成，但近3年來口角不斷，先生以太太私設神壇，走火入魔，情緒不穩等理由，自稱不堪同居之虐待，訴請離婚，但太太不想離婚，一招就讓先生「斃命」！他帶著已成年的女兒循跡看爸爸去找酒店女子，女兒成為最有力的證人，法官認為兩造婚姻出現裂痕，先生也是歸責的一方。

先生向法官說，太太篤信道教，自稱「帝君」，在家裡開設神壇，不管公司或家中的事務，都要作法請示神明，更離譜的是太太一再傳簡訊說「女鬼拉你住在公司，還跟你發生性關係」。

先生說，太太怪力亂神，讓他心神不寧，還誣指他跟銀行理專有染，又在他的車子上裝GPS，還好汽車業代偷偷告訴他，但即使如此太太仍惡性不改，繼續偷裝，一意想監控他的行蹤，後來他只好分居，搬離住所，先生表示，這樣的婚姻已經出現重大破綻，無可回復。

太太不想離婚，還帶著女兒追查先生行蹤，有一次跟到一間私人公寓裡面，先生入內，太太跟在後面，遇到屋主，她不「大哭大鬧」，而是拿出他跟先生的合照，向屋主表明自己是「正宮」，屋主才說「裡面那個是大陸女子，在酒店上班」。

太太向法官表示，先生對她的指控，很多都是捏造，她為了這個家的完整，一再隱忍，最讓她無法忍受的是先生會出去「開查某」，還對她說「女生不尊重男生，男人就要出去外面開查某」。

法官傳喚女兒前來作證，女兒說，確有此事，但她希望爸媽兩人能合好。

承審的法官認為，兩造婚姻確實有難以維持的重大理由，但此事乃歸責於先生自身行為所致，根據民法1052條第1項第3款，夫妻雙方均須負責時，應比較衡量雙方之有責程度，僅責任較輕之一方，得向責任較重之他方請求離婚，該案顯然先生要負的責任更重，因此22日判決駁回離婚之訴。