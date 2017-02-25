帶女兒目睹爸爸找酒女 訴離夫被「一招斃命」
2017-02-25 21:43
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對結婚近30年的夫妻，共同創業有成，但近3年來口角不斷，先生以太太私設神壇，走火入魔，情緒不穩等理由，自稱不堪同居之虐待，訴請離婚，但太太不想離婚，一招就讓先生「斃命」！他帶著已成年的女兒循跡看爸爸去找酒店女子，女兒成為最有力的證人，法官認為兩造婚姻出現裂痕，先生也是歸責的一方。
先生向法官說，太太篤信道教，自稱「帝君」，在家裡開設神壇，不管公司或家中的事務，都要作法請示神明，更離譜的是太太一再傳簡訊說「女鬼拉你住在公司，還跟你發生性關係」。
先生說，太太怪力亂神，讓他心神不寧，還誣指他跟銀行理專有染，又在他的車子上裝GPS，還好汽車業代偷偷告訴他，但即使如此太太仍惡性不改，繼續偷裝，一意想監控他的行蹤，後來他只好分居，搬離住所，先生表示，這樣的婚姻已經出現重大破綻，無可回復。
太太不想離婚，還帶著女兒追查先生行蹤，有一次跟到一間私人公寓裡面，先生入內，太太跟在後面，遇到屋主，她不「大哭大鬧」，而是拿出他跟先生的合照，向屋主表明自己是「正宮」，屋主才說「裡面那個是大陸女子，在酒店上班」。
太太向法官表示，先生對她的指控，很多都是捏造，她為了這個家的完整，一再隱忍，最讓她無法忍受的是先生會出去「開查某」，還對她說「女生不尊重男生，男人就要出去外面開查某」。
法官傳喚女兒前來作證，女兒說，確有此事，但她希望爸媽兩人能合好。
承審的法官認為，兩造婚姻確實有難以維持的重大理由，但此事乃歸責於先生自身行為所致，根據民法1052條第1項第3款，夫妻雙方均須負責時，應比較衡量雙方之有責程度，僅責任較輕之一方，得向責任較重之他方請求離婚，該案顯然先生要負的責任更重，因此22日判決駁回離婚之訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 移工悲歌／來台淪黑工14年 日操15小時無人問
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲
- 偷資源回收車到汽車旅館變賣 櫃台傻眼報警
- 新店線列車突然冒煙 北捷緊急疏散乘客
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- （影音）王俐人感情空窗兩年 自曝終於有「新歡」
- 男星遭小黃拒載 公開車號嗆退休
- 傳遞感恩心 日人贈屏市中正國小石碑
- NBA》恐怖雙塔還不夠！鵜鶘簽下前籃網當家控衛
- 黃春明諷故宮「文創」最多 院方：思考如何往前走
- 安全生活不可不知 老舊熱水器自爆是這原因
- 席開600桌！雲林農田水利會長娶媳 吳敦義祝福
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 孕妻搶走喬治克隆尼鋒頭 「她」力擋艾瑪史東封后
- 蔡依林安心亞同場鬥美
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 桃園》平均年齡38.3歲 6都最年輕
- 偶像顏值+女友fu！女神級新人降臨AV界
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 柯P化身叫賣哥 推銷雲林黃金番薯
- 高山烏龍高溫烘製 她的「茶焗蛋」別有滋味
- 潘維剛選黨魁 洪郝吳各有盤算
- 彎彎甜洩「家事都是老公做」 夜夜拚生二寶
- 自由廣場》這一條也要司改？
- 花蓮又有2鴨場檢出H5N6 今撲殺1萬1000隻
- 備戰世大運╱曾琦今對天津獅 能否登板問老天
- 共拿4.6億！傳辛龍不只中頭獎 還中6注二獎
- 兒子生病鄧超急跳腳 孫儷淡定自嘲不像親媽！
- 連開16小時腦溢血 司機疑過勞死
- 中正紀念堂「去蔣化」 綠委叫好：早該做的事
- NBA》林書豪今年首出賽！隊友開心、教練滿意（影音）
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- 柯推公車捷運吃到飽月票 交局：整合有難度
- 任職台鐵35年沒休假 女星疼中風父
- 玖壹壹萬人演出擠爆 KID甜蜜合體許維恩被捕獲
- 獅鼓陣免費傳藝 向中學生招手
- 新制勞退發紅包 140萬人帳戶多萬元
- 未交寒假作業被罰擦地 校方：將檢討作業設計
- 自由廣場》司改議題再精簡
- 汪笨湖追思會 蔡英文贈匾送最後一程
- NBA》沒趕上集合時間 老鷹施洛德遭禁賽一場
- 反泓赫設焚化爐 銅鑼人冒雨抗議
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：帶女兒目睹爸爸找酒女 訴離夫被「一招斃命」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分