快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
身障金鐘主持劉銘 勉勵收容少年「人生逆轉勝」
2017-02-23 19:55
〔記者陳慰慈／新北報導〕台北少年觀護所今天下午邀請罹患重度小兒麻痺症、靠自己努力成為廣播節目主持人、作家的劉銘，到少觀所演講，勉勵收容少年回歸人生正途。
今年春節，台北少觀所放映由劉銘自傳故事改編成的電視劇「人生逆轉勝」，收容少年阿華看完深受感動，認為劉銘雖從小腳無法行走，手無法舉高，必須一輩子坐在輪椅上，卻能走出一條路， 30歲成為廣播節目主持人，廣播節目曾獲得廣播金鐘獎殊榮，40多歲成為作家，50多歲故事被拍成的戲劇。
阿華自省，「反觀我好手好腳，卻沒有珍惜善用，決定進入社會後，重新做人，不要辜負了這雙好手好腳，不要再讓父母心難過了。」
因為阿華的省思，少觀所盼能影響更多收容少年回歸正途，因此今天下午請來劉銘現身分享如何以積極、樂觀的人生態度來創造人生，勉勵少年改變，找回人生及自我的價值。
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