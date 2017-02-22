新北市地政局副局長自殺 檢方：尚未列被告
2017-02-22 17:28
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〔記者陳慰慈／新北報導〕檢廉接獲檢舉，晶鑽建設股份有限公司涉嫌於建案申請相關執照及土地重劃區開發等過程中行賄公務員，新北市地政局副局長王聖文也被捲入，新北地檢署昨上午搜索王位於桃園住處，不料王下午就從住處跳樓自殺，消息今在地政局同仁間傳開。
檢方今表示，昨上午搜索時王聖文態度配合無異狀，執行過程平和順利，搜索完王並送廉政官下樓，強調昨僅搜索，未約談王與其妻，王也尚未列為被告，對此事感到遺憾。
新北地檢署昨搜索約談晶鑽建設實際負責人李嘉詳等9人，依涉犯貪污治罪條例等罪，罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見李男獲准。
而王聖文是否涉及不法？檢方表示，案件尚在偵辦初期，目前無法對外說明。
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