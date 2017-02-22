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土豪哥被求刑12年 土豪爸律師：收到起訴書再回應

2017-02-22  12:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，檢方以朱家龍等人並非初犯，所為嚴重破壞社會風氣，助長吸毒歪風，且犯後否認犯行，飾詞狡飾，對他求刑12年。朱家龍的父親、永平工商董事長朱仁才，委託律師張進豐說明：「待收到起訴書後，再對外回應！」

檢方起訴朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、蔡逸學等人，另依刑法湮滅證據罪起訴共犯陳秉澤，其中「土豪哥」朱家龍被求重刑12年有期徒刑，張進豐說，朱仁才表示將待收到起訴書後，再對外發表回應。

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  • 台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，北檢今提訊朱家龍（綠衣），今日偵結朱家龍被求刑 12年。（記者王藝菘攝）

    台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，北檢今提訊朱家龍（綠衣），今日偵結朱家龍被求刑 12年。（記者王藝菘攝）

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