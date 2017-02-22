不偷錢財只偷線香 竊賊理由竟然是...

2017-02-22 12:35

〔記者王俊忠／台南報導〕家中神明廳內線香、祖先紅色相框竟是竊嫌覬覦的財物？南市六分局警方查獲如此兩名怪賊，原來兩賊是在夜店狂歡、與友人玩尋寶遊戲，約定外出找紅色物品再回店內，沒達成使命就是「魯蛇」（loser），兩賊還未得手，連同身上80多公克K他命都被警方查獲送辦，怪賊直呼成了倒楣的大輸家！

日前凌晨4、5點許，家住南市南區三官路的屋主發現家中神明廳內有異常聲響、疑有小偷入侵，屋主暗中報警，警方趕到現場查獲入侵民宅偷線香與紅色紙包裝祖先相框的杜姓竊嫌（20多歲），並在杜嫌身上起獲80多公克的K他命。

警方並在杜嫌入侵宅的鄰居住戶查到涉入侵行竊未遂的林姓嫌犯（20多歲），得知林、杜兩人是相識的友人，會到民宅竊取線香、紅色相框，其實是與友人玩遊戲闖出的禍！

杜嫌告訴警方，他與朋友於17日凌晨在南市永華路上的知名夜店狂歡時，一夥人打賭玩「尋寶」遊戲，每個人分頭去找「紅色物品」再帶回夜店集合，找不到紅色物品的人就是「魯蛇」（loser、輸家）。他才會潛入南區的民宅竊取線香與紅色相框，準備帶回夜店。

杜嫌說，不料竟被警方逮到，連身上K他命也被查獲、回不了夜店，成了徹底的大魯蛇。

市警局副局長陳書田與六分局長吳清飛隨即獎勵及頒茶葉給破案有功員警。

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