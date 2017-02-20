警花真情相伴 獨居嬤公重拾笑容

太麻里分駐所警花牽著老奶奶散步看海，婉君大囋人美心更美。（記者陳賢義攝）

2017-02-20 19:03

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武警分局太麻里分駐所警花張秀雯、賴冠伶，常利用家戶訪查勤務或勤餘時間關懷社區獨老，遇用餐時間也常會自掏腰包帶餐點，陪爺爺奶奶一起用餐和散步，溫情滿溢，而讓兩警覺得最有意義及滿足的一件事情，就是主動關懷的小舉動，讓老人家備感溫馨。

牽著老奶奶的手，悠閒的前往三和定置漁場看海，老人家雖然腳步略有蹣跚，張秀雯仍歡喜陪伴，還不時貼心叮嚀慢慢走，一老一少散步看海景的畫面被PO上網，婉君大讚「人美心更美，真的是人間最美麗的畫面！」

同所的賴冠伶一樣愛心百分百，遇有出勤訪查或空閒，一定會抽出時間探望轄區獨老，陪老人家聊聊天，自掏腰包送上小點心，溫暖阿公阿嬤的胃，甜滋滋。

「看到老人家拾起笑容，就是最棒的禮物」張、賴兩警說，獨老們平日孤伶無依，想找人說說話也沒什麼機會，利用閒暇或勤餘陪他們吃飯、散步，聽老人家講古話當年，是一件很快樂的事，尤其看到他們臉上掛滿了笑容，更覺得開心與滿足。