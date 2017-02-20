昔日童星撂人砍人 組織犯罪部分檢方不起訴
桃園地檢署偵結，認為王欣逸（右2）當時糾眾砍傷僅是偶發，屬臨時組合，組織犯罪罪證不足，不起訴處分。（記者邱奕統翻攝）
〔記者邱奕統／桃園報導〕曾演出「海豚灣戀人」等劇的21歲昔日童星王欣逸，去年7月涉嫌撂人持刀械、棍棒，在桃園市蘆竹區夜市砍傷1名少年，王欣逸被捕後，除依殺人未遂罪嫌移送法辦，在殺人未遂罪部分已於去年11月起訴。警方還認為王欣逸涉嫌在南崁一帶組織「南崁幫」糾眾鬧事，另依組織犯罪罪嫌移送，不過，桃園地檢署偵結，認為王欣逸當時糾眾砍傷僅是偶發，屬臨時組合，組織犯罪罪證不足，不起訴處分。
這起鬥毆發生在去年7月21日晚間，李姓少年與葉姓少年因長期互看不順眼，之後在五福夜市相遇又因細故發生糾紛，雙方事後多次以電話互嗆，最後相約21日晚間在蘆竹區奉化路一間便利超商前談判，李姓少年這邊找來曲姓少年等3人，葉姓少年找來王欣逸、27歲林男等8人助陣。
王欣逸等人持鐵棒、鋁棒及西瓜刀等武器分乘2輛車赴約，一到場見李姓少年等人，二話不說即下車狠k，李姓少年這方寡不敵眾，過程中曲姓少年頭、胸、背部多處被砍傷，還被棍棒重擊造成顱內出血，當場倒臥血泊中，王欣逸等人見狀才離去。
王欣逸等人行兇後竟還到新北市萬里區一間賓館開毒趴慶功，最後被警方循線逮捕，警方認為王欣逸等人涉嫌組織「南崁幫」，當時參與械鬥的都是幫派成員，具有組織、集團、暴力等特性，因此依組織犯罪罪嫌移送法辦。
不過王欣逸等人在檢方調查時，矢口否認是南崁幫成員，檢方認為證據不足，鬥毆事件應屬偶發，充其量為臨時性組合，證據不足不起訴處分。
王欣逸2002年起，以童星身分參與大愛劇場等電視劇演出，8歲的時候，在偶像劇「海豚灣戀人」中飾演男主角小時候，一炮而紅，開啟星路，上了國中以後開始走偏，到處鬥毆、鬧事，以安全帽痛毆被害人更成為他的招牌動作，2012年，桃園警方在一次掃蕩竹聯幫行動中，曾將當時才16歲的他逮捕法辦。
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標題：昔日童星撂人砍人 組織犯罪部分檢方不起訴
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