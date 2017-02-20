中國女來台賣春撈金 被捕美夢一場空

2017-02-20 10:49

［記者楊政郡／台中報導］29歲中國吉林省女子劉麗，為了來台賣春牟利，花了上萬元人民幣取得偽造的證明文件，105年10月來台兩周後順利出境，食髓知味，今年元月再度入境賣淫被逮捕，查獲她兩度入境均是偽造存款證明、偽造薪資所得證明，除賣淫依社維法裁罰，再依偽造文書罪起訴。

起訴書指出，吉林省女子劉麗，105年10月以健檢醫美名義申請入境台灣，依相關辦法她需年滿20歲，需有相當於新台幣20萬的存款、持有銀行發行的金卡、或年薪資新台幣50萬元以上的證明。

劉女為了來台賣淫牟利，先花了7000元人民幣，偽造存款證明，請旅行社以醫美名義申請入境，105年10月順利入境台灣，賣淫兩周後出境。

而食髓知味，劉女又積極尋求機會入境台灣，106年元月又花了3000元人民幣，偽造在吉林省某公司上班的在職證明，年薪資15萬人民幣，請旅行社以旅遊名義申請入境，這次又順利在元月9日入境台灣，可是同月12日在北區某商業大樓內賣淫被逮捕，陸續查出上情。

劉女目前被收容在內政部移民署中區事務大隊，需等到這起官司執行完結後，才會遣送出境。