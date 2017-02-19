摔男童致死 苗縣聖方濟輔導員被判5年4個月

2017-02-19 12:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮聖方濟育幼院32歲生活輔導員張為瑜，去年10月間在育幼院內要求11歲何姓男童寫作業，男童不聽，竟對男童不當管教，將他抱起重摔於地，造成男童顱內出血，又延誤就醫，傷重不治；苗栗地方法院認為張男坦承犯行，並已男童母親達成和解，依傷害致死罪嫌，判處張男有期徒刑5年4個月。

判決書指出，11歲何姓男童因遭媽媽家暴，被安置在苗栗縣後龍鎮天主教聖方濟育幼院，去年10月9日疑因不肯寫作業、干擾院童，被生活輔導員張為瑜制止，兩人發生拉扯，張男一氣之下將何童從背後擒抱側摔，何童頭部著地。

張男竟未將何童立即送醫救治，僅拿冰袋予何童冰敷及命其躺下休息，3小時後被發現口吐白沫，送醫急救，仍因中樞神經休克不治死亡。

法官認為，張男因一時情緒管理不佳，對何童造成傷害，於發現男童身體不適時，亦未馬上將男童送醫，導致死亡，釀成大錯，造成男童親屬精神痛苦，惡性非輕。惟慮及張男犯後已與男童的母親達成和解，且張男在偵查、審理中均坦承犯行，犯後態度尚屬良好，已見悔悟之心，因考量張男收入不高，且須扶養母親等一切情狀，判處他有期徒刑5年4個月。