司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒

2017-02-15 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議分組會議即將下週一（20日）召開，針對昨有消息指出，「全聯會（律師公會全國聯合會）推薦的通通全軍覆沒」，記者上午電訪該會副秘書長傅馨儀，她指出，各機關恐推薦約1至200人，人數很多，因此有無選上，端看籌備小組決定，予以尊重。

昨天傍晚在「法官論談」上一名署名「TMD許宗力」人士發文，標題為「司法院推出的律師代表竟通通都是民間司改會」，內容直指，司法院長推薦的律師人選，包括高榮志、尤伯祥、林永頌、高祥輝、林實芳等人，皆是司法改革基金會成員；經籌備會磋商後，由尤伯祥、張靜、黃致豪、高祥輝等人入選，「基本上都是民間司改會和其分身的律師。」

該文也提到「全聯會（律師公會全國聯合會）推薦的通通全軍覆沒，這樣的名單可以說是黑箱，但表性到底何在。」對此，傅馨儀上午受訪時表示，本會推薦名單包括，李慶松、連元龍、賴彌鼎、薛西全、林重宏等5名律師，猶如其他協會均有推薦名單，「恐約1至200人，人數很多」，因此有無選上，端看籌備小組決定，本會對於結果予以尊重。

本報也致電司改會執行長高榮志，欲詢問「司法院推出的律師代表竟通通都是民間司改會」一事，高榮志目前未接電話。

另就律師界以通訊投票方式選出與會代表、13位候選人將選出5位，人在開票會場的傅馨儀也說，開票作業今天稍早開始，預計中午將有確切名單出爐。

司改國是會議經由票選和推薦產生的出席代表包括10名法官、10名檢察官、10名律師、5名法律學者，以及40名「非法律人」代表，總計75人。

下週一起將分成5組討論，預定每2週開會一次，6月24、25日召開大會，由總統蔡英文親自主持，這5組包括「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」、以及「建立維護社會安全的司法」。

目前院檢方票選代表如下：最高法院院長鄭玉山、高等法院法官陳憲裕、桃園地院法官毛松廷、台中地院法官賴恭利、高雄少年及家事法院法官李明鴻、澎湖地檢署檢察官吳巡龍、台北地檢署檢察官林達，法務部檢察司副司長余麗貞、宜蘭地檢署主任檢察官蔡元仕、台南高分檢檢察官林志峯。