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國道車禍33位罹難者 預計19日火化

賞櫻團的遊覽車在國道翻覆。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-15  09:54

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號12日晚間發生重大死亡車禍，由蝶戀花旅行社負責的武陵一日賞櫻團，行經國道五號進入國道三號時，往木柵方向時，直接衝出柵欄，共造成33人死亡、11人輕重傷。事故發生後，北市民政局協助家屬規劃公祭事宜，目前治喪流程已出爐，預計19日，進行火化。

後續治喪事宜是由台灣仁本公司協助辦理，台灣仁本表示，這幾天罹難者家屬不斷詢問後續流程，因此規劃完之後，公布該治喪流程的草案。台灣仁本今日下午會再與家屬開會討論火化流程與相關細節，並強調，該治喪流程並不是最終版本。

國道五號交通事故罹難者治喪流程出爐。（記者陳紜甄攝）

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相關關鍵字： 國道5號 蝶戀花 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
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