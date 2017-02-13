教授挨詐318萬 警方逮捕假檢察官
2017-02-13 12:13
〔記者王駿杰／新竹報導〕一所知名大學教授誤信詐騙集團老梗，以為帳戶遭詐騙集團冒用，去年竟分3次將318萬元存款提領給假檢察官，經警方全力追查，鎖定該名假檢察官，今天上午持拘票前往他位於桃園住處，將他拘提到案。
警方表示，該名教授年約50歲，在研究領域上表現傑出，去年9月他接到電話，對方聲稱是「北部某地檢署檢察官」，在偵辦一宗刑事案件時，發現該教授的帳戶遭詐騙集團當作洗錢、匯款的工具，要求教授交出名下戶頭內存款作為監管，並提醒教授不得張揚，也不能報警。
該名教授嚇壞了，趕緊拿起存摺印章去銀行領出150萬元，和這名「檢察官」相約在市區面交，對方還出示以假亂真的地檢署公文。不久對方又連繫，要求教授再提供現金供監管，教授又連續領出150萬元、18萬元，同樣交給該檢察官，直到一個星期後向親友詢問，才驚覺遭詐，向警方報案。
警方獲報後成立專案小組，鎖定這名和教授面交的假檢察官是名24歲林姓男子，13日上午前往林男位於桃園的住處埋伏，等林男一出門就現身將其逮捕。
林男向警方供稱，他接獲詐騙集團上游指示，與該名教授面交，騙來的318萬元幾乎都上繳，自己只抽成1萬3千元，全案訊後依詐欺罪嫌法辦。
警方呼籲，詐騙集團手法翻新層出不窮，檢警單位不會要民眾將存款提出監管，若接獲類似電話，務必撥打165防詐騙諮詢及110查證。
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