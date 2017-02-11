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港鐵縱火案受傷台女為中州科大講師 師生祈福

2017-02-11  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵昨晚間發生縱火案，1名來自台灣的女遊客無辜遭牽連，有媒體報導指出，該名女子為中州科技大學的講師張欣茹，全校師生獲悉後已透過通訊群組互相告知並為她祈福，希望她能早日康復。

港鐵昨日發生縱火案，導致18名旅客受傷，其中也包含來自台灣、現年38歲的張欣茹，包含臉部、雙手、大腿、前臂均遭二級燒傷，傷勢相當嚴重，她的家人已於今下午趕赴香港，處理張女後續就醫事宜。

《蘋果》報導指出，畢業於明道大學教學藝術研究所的張欣茹已在中州服務10年，目前正擔任中州科技大學觀光與休閒管理系系助理，並已兼任講師數年，先前也曾擔任幼保系、健康學院等單位的助理，去年9月更接下導師工作，不料竟在港鐵縱火案中受傷，全校師生獲悉後都相當擔心，希望她一切安好、早日康復。

駐港台北經濟文化辦事處處長嚴重光今也前往探視張女，事後嚴重光指出，張女情況依然危殆，咽喉也因受傷還不能說話，但傷勢已轉趨平穩，未來5天是觀察期，至於是否轉送回台接受治療，則要由醫院人員及家屬決定。

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  • 畢業於明道大學教學藝術研究所的張欣茹已在中州服務10年，目前正擔任中州科技大學觀光與休閒管理系系助理，並已兼任講師數年。（圖擷自臉書）

    畢業於明道大學教學藝術研究所的張欣茹已在中州服務10年，目前正擔任中州科技大學觀光與休閒管理系系助理，並已兼任講師數年。（圖擷自臉書）

  • 港鐵昨日發生縱火案，導致18名旅客受傷，其中也包含來自台灣、現年38歲的張欣茹。（圖擷自臉書）

    港鐵昨日發生縱火案，導致18名旅客受傷，其中也包含來自台灣、現年38歲的張欣茹。（圖擷自臉書）

  • 香港昨日發生地鐵縱火案，台灣遊客張欣茹受到牽連，傷勢相當嚴重，張女的弟弟與弟媳11日下午搭機前往香港，處理張女後續就醫事宜。（記者朱沛雄攝）

    香港昨日發生地鐵縱火案，台灣遊客張欣茹受到牽連，傷勢相當嚴重，張女的弟弟與弟媳11日下午搭機前往香港，處理張女後續就醫事宜。（記者朱沛雄攝）

  • 香港地鐵昨發生縱火案，台籍女性傷者張欣茹情況危殆，她的弟弟（中）和弟媳（左）今由陸委會駐港機構台北經濟文化辦事處處長嚴重光（右）陪同前往香港伊利沙伯醫院探視。（中央社）

    香港地鐵昨發生縱火案，台籍女性傷者張欣茹情況危殆，她的弟弟（中）和弟媳（左）今由陸委會駐港機構台北經濟文化辦事處處長嚴重光（右）陪同前往香港伊利沙伯醫院探視。（中央社）

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