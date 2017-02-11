港鐵縱火案受傷台女為中州科大講師 師生祈福
2017-02-11 20:31
〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵昨晚間發生縱火案，1名來自台灣的女遊客無辜遭牽連，有媒體報導指出，該名女子為中州科技大學的講師張欣茹，全校師生獲悉後已透過通訊群組互相告知並為她祈福，希望她能早日康復。
港鐵昨日發生縱火案，導致18名旅客受傷，其中也包含來自台灣、現年38歲的張欣茹，包含臉部、雙手、大腿、前臂均遭二級燒傷，傷勢相當嚴重，她的家人已於今下午趕赴香港，處理張女後續就醫事宜。
《蘋果》報導指出，畢業於明道大學教學藝術研究所的張欣茹已在中州服務10年，目前正擔任中州科技大學觀光與休閒管理系系助理，並已兼任講師數年，先前也曾擔任幼保系、健康學院等單位的助理，去年9月更接下導師工作，不料竟在港鐵縱火案中受傷，全校師生獲悉後都相當擔心，希望她一切安好、早日康復。
駐港台北經濟文化辦事處處長嚴重光今也前往探視張女，事後嚴重光指出，張女情況依然危殆，咽喉也因受傷還不能說話，但傷勢已轉趨平穩，未來5天是觀察期，至於是否轉送回台接受治療，則要由醫院人員及家屬決定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 散播地震不實倒樓照 男子與女學生落網
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 擅離醫院被銷床 住院男不爽踹壞病床挨告
- 監視器防警不抓賊 警扮情侶破六合彩簽賭站
- 港鐵縱火案受傷台女為中州科大講師 師生祈福
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台4傷送醫
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 爭睹台北燈節遊行 人車塞爆險象環生
- 進度超前 南橫勤和復興段預計四月通車
- 中職》統一獅慶元宵 球員搓湯圓與球迷同樂
- 張學友今晚華麗回歸 轟蛋挑戰做這事
- 中市設交通空品監測站 加強管制汽機車汙染
- Spexial風田生日許6願望 實境節目闖關踢鐵板
- 不按牌理出牌 川普可能推新移民政策
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 豬的報仇！巨蟒吞了小豬 慘遭豬群聯手分屍
- 點亮幸福提燈 老人公寓看變臉表演、猜燈謎
- 美墨築牆費 需6747億
- 港都球迷報報
- 瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
- HBL》北一女、南山 明日各自努力搶最後一席4強
- 台東鬧元宵 神明聯合遶境今出發
- 解讀川習通電 前AIT處長：對台灣有好處
- 超虐！楊冪新戲慘被趙又廷挖雙眼 觀眾跪求「快賜死」
- 偶像女團成員搞定20歲嫩弟 交往1年就結婚
- 新春茶會 中央與地方要角拱劉櫂豪選台東縣長
- 雲科大「雲寶寶」 中日雙塔璀璨綻放
- 協助桃園都會區原民家庭 中心揭牌
- 亞洲門戶交流賽Live》王柏融雙響砲 桃猿擊敗羅德
- 挺美日同盟 川普也談與習溫馨對話
- 宇老再下冰霰？ 氣象站：那是霧淞
- 南台強震 高雄市民感覺搖晃比4級強
- 搭台鐵逃票多年 乘客主動補票6千元
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- 黨魁選舉納民調？吳敦義、韓國瑜：不可能
- 窒息量又來 18日台股全球獨行
- 舊桃園警分局 將做新住民文化會館
- 花蓮鴨檢出H5亞型禽流感 宜縣屠宰場消毒並銷毀
- 台灣燈會賞燈 這幾件事千萬不能忘
- 傳吳清鏞接宜蘭副縣長 民進黨嗆「切割」縣府
- 高雄萬人提燈大遊行 小朋友直喊：冷死了
- 百老匯歌舞攻蛋 張學友磅礡開場
- （影音）郭靜看朴寶劍淚崩 無須鮮肉救火
- 黑土醜卻溫柔 守備好自在
- 台北》二行程機車換購電動機車 補助多3000元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：港鐵縱火案受傷台女為中州科大講師 師生祈福
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分