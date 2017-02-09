兩男報堂口互毆卻摔倒 網友笑稱「我混資生堂的！」

2017-02-09 22:41

〔記者余衡／新北報導〕位於新北市樹林區的台北監理站，今天下午近4點時傳出民眾鬥毆，一名正排隊繳罰單的鄭姓男子，因為瞄了坐在椅子上的王男一眼，雙方起口角互嗆自己有堂口背景，隨後爆發拉扯衝突，王男先攻擊鄭男臉部，隨後助跑朝鄭男揮拳卻落空，造成兩人雙雙摔倒在地，最後經工作人員及多名中年大叔、婦人制止拉開雙方才逐漸冷靜。

過程被民眾錄影上傳臉書「爆料公社」，由於影片笑點眾多引發熱烈討論，有網友笑稱自己是「混資生堂，國際櫃的！」立刻有人附和「我們資生堂可是老堂口了！」後續引發網友對於堂口背景文字接力。

警方表示，同仁獲報到場時王男已先行離去，而嘴角受傷的鄭男不滿無故挨揍堅持提告傷害，警方依法受理後依傷害罪將本案函送法辦。