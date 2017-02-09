台南阿伯6天6夜街邊賣菜遭罰 里長伯出手了…

阿伯睡在店面裡，裹緊毛毯捨不得離開自家種的高麗菜。（記者王捷攝）

2017-02-09 06:20

〔記者王捷／台南報導〕今年1月陳姓阿伯將自家高麗菜，從官田運到市區，蹲在路邊24小時賣菜，累了就睡在路邊，引起關注。今日凌晨阿伯又現身北區，在凌晨的寒風賣菜。警員透露，其實1月已對阿伯開罰1200元的罰單，因民眾檢舉警方瀆職，不對違規設攤的阿伯開單，但今日警員看到阿伯又賣高麗菜，暗自希望不會接到檢舉，否則警方只能依法開單。

今年1月時，陳阿伯經過6天6夜不間斷賣菜，累了就倒在菜推旁睡覺，引來網友關注，但今日凌晨台南低溫僅12度，59歲的陳阿伯又現身北區延平市場附近，這次仍賣著自家農地採收高麗菜，但這一次有里長幫忙，將出租店面，免費提供給阿伯，高麗菜也放在紅線內，再也沒有違規設攤的問題。

警員得知阿伯又在路邊賣菜，感慨說，還好這次陳阿伯有店面可以用，高麗菜也算堆放整齊，1月份時，陳阿伯是直接在路邊賣菜，很多警員不忍心，雖然陳阿伯違規設攤，但警員知道阿伯辛苦，常睜一隻眼、閉一隻眼。

豈料，1月份時有民眾檢舉警方沒積極開罰，要告警員瀆職，民眾還投訴，若高麗菜堆放在路邊，導致民眾車禍，後果不堪設想，若警方不管，以後菜農只要編一套故事就在路邊賣菜，條馬路豈不大亂？

警方指出，陳阿伯在路邊賣菜，違反《道路交通管理處罰條例》第82條，未經許可在道路擺設攤位，處行為人或雇主1200元以上2400元以下罰鍰；如果陳阿伯因為在路邊賣高麗菜，導致他人車禍受傷、死亡，還有可能觸犯刑法過失傷害、過失致死。

雖然這次阿伯在店面賣菜，但警方還是要提醒阿伯，高麗菜不能占用到道路，否則可能還是會觸犯《道路交通管理處罰條例》，警員也希望這次阿伯出來賣菜，不會被其他人挑毛病，否則最後警方只好依法開罰。