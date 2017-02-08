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百年古蹟彰化關帝廟大火 文昌殿慘被燒塌

百年古蹟彰化關帝廟後殿大火。（記者湯世名攝）

2017-02-08  15:00

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕百年縣定古蹟的彰化關帝廟，今天傳出火災，後殿全毀，主殿沒事，起火原因調查中，疑似附近工人施工引起火花釀禍，目前仍在搶救中。

彰化縣消防局表示，今天下午2時許接獲通報彰化市民族路關帝廟發生火災，派遣13車28人，燃燒面積約60幾平方公尺，後殿的文昌殿燒塌，有1民眾輕微嗆傷送彰基救治，正在進行殘火處理。

彰化關帝廟位於彰化市區，目前保存有清雍正 13 年（西元 1735 年）「創建關帝廟碑記」、清乾 隆 26 年（西元 1761 年）「重修關帝廟碑記」，為關帝廟的重要文獻。

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百年古蹟彰化關帝廟後殿大火。（記者湯世名攝）

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