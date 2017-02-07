貧窮悲歌？ 北市婦人攜29歲精障女燒炭自殺

2017-02-07 23:40

［記者陳恩惠／台北報導］台北市驚傳55歲陳姓婦人，帶著29歲罹有精神障礙的吳姓大女兒在租屋處燒炭自殺！士林警分局文林派出所今天上午11時餘接獲報案，由於吳女已2日未到校就學，社工擔心出事前往陳婦租屋處敲門未應，會同里長開鎖進入，赫然發現母女2人陳屍在臥房床上，早已全身僵硬、氣絕多時，陳婦留下4封遺書，及1張向房東太太道歉的字條，初估死亡時間可能2天以上，目前已將大體移至殯儀館，明天檢警會同法醫進行相驗。

警方初步勘驗，現場門窗未遭外力破壞，勘察2人遺體，發現死亡時間至少有2天，女兒口鼻皆有白沫溢出，母親與女兒同樣仰躺床上，床的旁邊則有燒盡的炭盆，懷疑可能讓女兒服下癲癇症的藥物後入睡，母女倆再一塊燒炭，外傳女兒口鼻遭膠帶封口，警方澄清無此狀況，至於母親是否有加工自殺的可能，將待檢警進一步相驗才能得知。

警方調查，死者陳姓婦人與吳姓丈夫結婚多年，育有2女，大女兒自小因故罹有重度精神疾病，生活無法自理，小女兒則能正常工作，由於陳婦的丈夫住在台東，對於他們母女不予理會卻又不放手，陳婦平日趁大女兒就學時，在餐廳擔任服務生維生，母女倆租住在北市士林區前街巷內的1樓。

警方調查，勘驗現場找到4封遺書，陳婦分別寫給丈夫、兄長、小女兒及大女兒的就讀的特教機構；寫給丈夫的遺書內容大致指出，抱怨丈夫對母女不理睬卻也不放手，遺書中質問：「為什麼要讓她的日子不好過，也讓她撐不下去？」並要他盡到配偶最後的義務，負起對她們母女倆的責任，以及賠償房東太太的損失；目前吳某經通知後，仍未從台東北上，陳婦住在雲林的兄長與小女兒已趕到處理。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。



自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980