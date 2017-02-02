高雄新設測速照相 遭民眾擺花圈諷刺

中山路新設測速照相，遭民眾放置花圈。（翻攝自爆料公社）

2017-02-02 22:31

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市大社區中山路一處新設測速照相，遭民眾放置花圈寫「慶祝測速照相機落成」諷刺。警方回應，山區到市區道路車速快，多次發生事故，這支測速相機，最快5月啟用。

測速相機位於大社國中前，路人經過指著笑，民眾也拍照po網，臉書社團「我是大社人」中已有近4百人按讚，引起話題。

轄區仁武警分局交通組長徐志宏說，當地為觀音山下往鬧區道路，車速本來就快，整條中山路每年發生2百多起車禍，但設置地點肇事率並非最高，不清楚為何設在那裡。另外，員警巡邏沒特別注意花圈，會再過去看。

高雄市警局交大逕舉組表示，當地緊鄰大社國中、果菜市場，為保護學子及買菜主婦安全，特地新設這支測速相機，最快5月啟用。另外，中山路全線去年發生244件車禍，造成241人受傷，其中以機車110件最多，肇因多未保持安全距離。