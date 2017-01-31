新婚未滿3月 人夫竟偷吃國中少女

2017-01-31 12:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲的鄭姓人夫與妻子新婚不到3個月，竟又在外追求14歲的國中少女，並與少女發生性行為，新北地院日前依與14歲以上未滿16歲女子性交罪，判鄭男有期徒刑8月，可上訴。

判決指出，104年6月間，結婚未滿3月、其子出生未滿5月的鄭男，經友人介紹認識14歲少女，竟不顧已婚身分，對少女展開追求，104年7月間3度帶少女到汽車旅館開房間，少女父得知後，氣得對鄭男提告。

鄭男到案後坦承犯行，並向少女及少女父道歉，承諾不會再與少女交往，獲得父女無條件原諒，檢方因此予其緩起訴處分，未料鄭男並未履行緩起訴條件，顯示仍存拖延僥倖心理，法官痛批他未為自己的錯誤行為負責，因此判他有期徒刑8月。