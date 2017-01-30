老人初二跌落山溝 正妹女警助他回家團圓
2017-01-30 12:53
老人初二出外，不小心跌落山溝。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕本月29日18時44分許，民眾曾先生路過台北市北投區復興三路時，發現路邊草堆中有個黑影在晃動，且不斷傳來「唉呦…」、「唉呦…」的呻吟聲，曾先生上前查看後，發現是一名全身穿著黑色外衣長褲的老人跌坐在山溝中，他趕緊撥打電話報警，並攙扶老人至道路旁等候，北投大屯派出所的女警鄭聿廷受命前往處理，見到該老人精神不繼，且顯露恍神之態，明顯就是受到驚嚇後的反應，遂上前安撫老人的情緒並帶返所內查明身分。
帶回派出所後發現，老人家無明顯外傷，但對自己身分無法清楚表達，身上亦只有一張署名「唐○○」的字條，無聯絡方式及住址，鄭員只好陪著老先生聊天，試圖在他口齒不清、語意不明的言詞中找出連絡他家人的方式，終於從殘句斷語中拼出來一支電話號碼，電話接通是一位老婆婆，聽到是警察打的電話並聽到老公公已經尋獲，高興得無法言語，警方待得家人冷靜後詢問老人的年籍資料及住址，立即送返家與家人團聚。
經警方了解，原來老人家有晨運的習慣，早上告知家人要外出走走，一直到中午不見人影，家人心急如焚，四處聯繫親友，並到老人家經常行走的路段尋找都沒找到，沒想到卻是警察幫忙他回到家，另詢問老人家是否有精神病史，家人表示一切正常，對老人家為何會自行從天母走山路到復興三路一事，也不得其解。
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