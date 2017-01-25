便民拚治安 蘆洲警年節設機動派出所

2017-01-25 20:25

〔記者王宣晴／新北報導〕年節將近，新北市蘆洲警分局在轄內設置3處機動派出所，積極主動接觸需要幫助的民眾，從本月23日到除夕夜，每天不同時段分別在湧蓮寺、佳瑪廣場、左岸十三行文化公園提供為民服務，拚治安、紓解交通問題。

蘆洲警方表示，今年特地選了轄區內3處人潮較多的據點，設置機動派出所，執行巡邏、交通疏導及受理民眾報案等勤務，提高見警率，讓民眾能安心過個好年。

106年加強春節期間安全維護工作「機動派出所」時間如下：

（一）1/23至1/27（除夕），每日10至12時於湧蓮寺。

（二）1/23至1/27（除夕），每日18至20時於佳瑪生活廣場前。

（三）1/21至1/22及1/27至1/31的10至12時及14至16時於左岸十三行文化公園前。