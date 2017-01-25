便民拚治安 蘆洲警年節設機動派出所
2017-01-25 20:25
〔記者王宣晴／新北報導〕年節將近，新北市蘆洲警分局在轄內設置3處機動派出所，積極主動接觸需要幫助的民眾，從本月23日到除夕夜，每天不同時段分別在湧蓮寺、佳瑪廣場、左岸十三行文化公園提供為民服務，拚治安、紓解交通問題。
蘆洲警方表示，今年特地選了轄區內3處人潮較多的據點，設置機動派出所，執行巡邏、交通疏導及受理民眾報案等勤務，提高見警率，讓民眾能安心過個好年。
106年加強春節期間安全維護工作「機動派出所」時間如下：
（一）1/23至1/27（除夕），每日10至12時於湧蓮寺。
（二）1/23至1/27（除夕），每日18至20時於佳瑪生活廣場前。
（三）1/21至1/22及1/27至1/31的10至12時及14至16時於左岸十三行文化公園前。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 不喜歡不是男人！童仲彥新歡邱惠美 包養價3000萬
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 韓女性侵案》警全面清查Jerry車隊成員背景
- 涉堵黃之鋒 四海幫陳子俊另案起訴
- 毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 真的要築牆了！川普將在明日簽行政命令
- 台北人最愛讀東野圭吾 想「解憂、找尋勇氣」
- （影音）求復出！蜜雪薇琪重現神曲
- 年輕世代爭奪2018北市議員？ 徐巧芯與吳崢可能強碰
- 澳網》重砲難擋蠻牛 納達爾直落三晉四強
- TourTalk譯游APP 推出「旅遊管家」新服務
- 新春賞花 信義、仁愛「櫻」姿煥發
- 下肢常發麻莫輕忽 恐是頸椎病變有癱瘓風險
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 中科院發豪語！拉高天弓三型攔截高度 挑戰美國薩德
- 澳網》女兒要求別輸 費德爾「爸」氣解決大茲
- 顯靈？樹幹上出現耶穌圖像 引來清教徒朝聖
- 中國策動網軍攻擊小英 利用假新聞進行「網路斬首」
- 不與北京建交！布吉納法索拒金錢誘惑 不願背叛台灣
- NBA》175公分矮腳虎寫紀錄 追平林書豪前教頭
- 北市14醫院開設類流感門診 春節假期增120診次
- 綑E奶滴蠟燭 強國女歌手MV變AV
- 反對陣營分歧 料難阻擋脫歐
- 先混到董事長 再變賣土方填廢物
- 屢傳勸進聲浪卻未投入 吳敦義：不爭難道是算計？
- NBA》落後還被換下場 史馬特與教練爆衝突（影音）
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 三星米食文化館 邀過年來「悟稻」
- 兌現承諾 川普將限制這些國家入境美國
- 林俊逸找人獻殷情 全都獨漏壽星曾國城
- 不到3年丟職 117移工面臨遣返
- 傳銷騙很大！美警在嫌疑人床墊搜出6.2億現金
- 01/25 各報重點新聞一覽
- 林鄭陷「廁紙門」 港選委：不選她等於反中央
- APA右翼書籍問題 韓國體育會也抗議
- 歡喜挑新衣 愛心企業送家扶兒50萬提貨券
- 維冠倒塌奪走全家 倖存者想念亡夫就LINE他幾句
- 布吉納法索拒中國利誘 王定宇：有些朋友用錢買不走
- 布魯克林玩直播 被老爸貝克漢嗆偷穿他衣服
- 上班規定穿高跟鞋、化妝 英國會：涉嫌違法
- NBA》霍姆斯砍本季新高 感謝八七人經驗
- 《職場求生術》學問就是要學會開口問
- 今晚轉濕冷 除夕回暖到初二
- 安心過好年 春節服務報你知
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：便民拚治安 蘆洲警年節設機動派出所
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分