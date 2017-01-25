禮貌分隊長 拔槍辦案不忘揮手道歉

2017-01-25 14:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕17歲曾姓少年涉嫌私售Ｋ他命、毒咖啡包，警方24日接獲情資前往查緝，曾少卻開車在市區狂飆、逃竄，直到他被困於車陣，警方才成功用鐵棒破窗逮人；過程中，竹市警二分局偵查隊分隊長姜守鼎為制止曾少開車衝撞，又擔心嚇到一旁民眾，一邊拔槍警戒，一邊揮手敬禮，向民眾道歉。

警方指出，昨晚接獲情資，有少年在竹市忠孝路附近販賣毒品，大批荷槍實彈的刑警立刻前往查緝，到場時卻被曾少察覺，急忙開車衝撞偵防車逃逸，警方立刻尾隨，攔截圍捕，雙方追逐約2公里，最後曾少被困在車陣中，動彈不得。

警方見機不可失，立刻將偵防車斜停到曾少車前，大批刑警們將曾少的車團團包圍，喝令「下車，你無路可逃了！」見他沒反應，便用鐵棒將車窗敲碎，將曾少壓制逮捕，在車內起獲毒咖啡包14包、K他命12包。

警方逮捕曾少時，二分局分隊長擔心他開車衝撞，一面拔槍，大聲喝斥嫌犯，卻不忘向被擋住的民眾行禮道歉，過程被民眾的行車紀錄器拍下，上傳至臉書社群，引起網友一片好評，紛紛誇他「辦案還這麼有禮貌，真的開眼界了！」

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