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涉挪用11張支票 復興區農會信用部主任收押

2017-01-21  10:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市復興區農會信用部主任廖學麟，涉嫌挪用農會11張支票，昨天有人拿著其中5張支票、總額20億元到銀行軋票，讓事跡敗露，廖男昨天下午投案，桃園地檢署檢察官凌晨向法官聲押獲准。

警方調查，昨天有人拿著5張復興區農會的合作金庫支票，到聯邦銀行大園分行軋入戶頭，因總額高達20億元，銀行照會復興區農會時發現支票印鑑不符，緊急查扣支票並通報桃園市政府，追查出廖男涉嫌挪用農會11張支票，除了已被查扣的5張支票，另外6張支票面額高達25億元。

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  • 桃園市復興區農會信用部主任廖學麟，涉嫌挪用農會11張支票，他昨天下午投案，桃園地檢署檢察官凌晨向法官聲押獲准。 （圖翻攝GoogleMap）

    桃園市復興區農會信用部主任廖學麟，涉嫌挪用農會11張支票，他昨天下午投案，桃園地檢署檢察官凌晨向法官聲押獲准。 （圖翻攝GoogleMap）

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