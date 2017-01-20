全國掃蕩「人頭」公司 抄獲一堆東西2/7拍賣

2017-01-20 23:34

［記者黃捷／台北報導］法務部行政執行署鎖定逃漏稅的「人頭商號公司」，今日同歩在全國強力執行，各地卡拉OK、網咖、酒品公司、寵物店等，大量動產遭查封，若公司負責人未於限期內繳清欠稅，這些東西都將於2月7日拍賣，想要撿便宜的民眾更不可錯過。

桃園分署表示，張姓負責人拒繳營業稅、所得稅及勞健保費共310萬元，執行人員今強制查扣3輛大型拖吊車及2輛貨車；另間卡拉OK店欠繳營業稅及娛樂稅，更登記負責人後繼續營業，執行人員將店內卡拉OK伴唱機及酒品查封貼上封條，李姓負責人當場繳清13萬元欠稅。

台中分署表示，今查扣4萬3800瓶各式料理米酒、10餘台精密齒輪機具、各式婚紗禮服、古董相機、保險箱、卡拉OK設備、寵物用品、燙髮器及烘髮器等，此次執行對象除舞廳、網咖外，還有酒品製造業及寵物用品業者。

台南分署表示，今兵分多路前往人頭義務人營業所在地強力執行，總計查封啤酒19箱、洋酒49瓶、煙品21條、現金2萬3036元、夾娃娃機18台、兌幣機1台等，另有公司負責人未免動產遭拍賣，立刻繳納10萬餘元欠稅。

士林分署表示，今查封眼鏡行內高單價鏡框380餘隻、隱形眼鏡320餘盒、網咖內傳真機、耳機、主機板等，首波行動預估徵起金額約100餘萬元。

台北分署表示，某泰式餐飲店欠繳營業稅、勞保費共90餘萬元，遭查封30箱酒品、飲料、壁畫、雕像等動產；另有日式餐飲店被查封高價酒5瓶，冰箱1具，並收取收銀機內現金4千元；兩店負責人皆承諾辦理分期繳稅。

新北分署表示，今執行對象包含人頭網咖、人頭餐飲店、人頭服飾店等，查封各式酒品750餘瓶及現金2萬餘元，中和地區某網咖找一個前科累累的余姓受刑人當人頭負責人，拒不繳稅，店內電腦設備50組被查封。

行政執行署指出，借名給他人登記為公司行號的負責人，無論是否參與經營，只要是法律上的負責人，公司行號欠稅時，即應負責繳納，如一昧規避，將有可能被限制出境，故絕對不要借名給他人登記為公司行號的人頭負責人。