八年級辣妹網拍減肥禁藥 「麗達代代花」竄全台

2017-01-20 11:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕23歲張姓辣妹涉嫌在臉書成立粉絲專頁，販賣可能造成心血管疾病的偽禁藥食品「麗達代代花」，案經保安警察大隊三中隊調查，查扣千瓶偽禁藥品，將張女等3人送辦。

警方表示，「麗達代代花」膠囊是目前在網路號稱純植物減肥、短期內見效迅速並銷售爆紅的瘦身食品，但因內含西布曲明（Sibutramine）可導致心血管併發症等，經行政院衛生福利部食品藥物管理局於100年6月20日公告此項產品不得上架販售，並列入稽查工作重點，如有販賣情事依法處辦。

台北地檢署接獲線報，指出網路賣家張女不定期向「淘寶網」進口相關產品，近年大量囤貨並批發特定下線代理銷售商約數千瓶，獲利至少數百萬元以上，案經警方及時查獲。

警方表示，張女利用臉書成立粉絲專頁，公開販售來歷不明的違法藥物及藥品如「麗達代代花（小綠神器）」、「女神甜心（紐什康脂肪燃燒彈）」、「極翠皙美白錠」、「極翠皙膠原蛋白」、「檬清酵素」、「油切娘娘」等，其中，「麗達代代花」成分含西布曲明為減肥產品常用藥物成分之一，使用後可能有嚴重副作用，如導致血管疾病，增加冠心病、中風、血壓不穩、心律不正等症狀發生，更有致死個案。

另一成分酚酞（Phenolphthalein）原為治療便秘用途，可能引起腸胃炎、出血，且有致癌風險。又女神甜心（紐士康脂肪燃燒彈）在98年2月6日衛生福利部發布此產品含有具危險性成分，長期服用會造成人體肝功能障礙、血壓上升、不規則心跳及胃潰瘍等。

衛生福利部食品藥物管理署特別呼籲，目前麗達代代花及女神甜心等產品在網路仍多有販售，相關單位除擴大追查外，並請民眾立即停止購買該產品，以免戕害健康。

另依據藥事法第82條第1項規定「製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有有期徒刑，得併科新台幣1千萬元。