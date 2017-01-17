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檢搜索性侵韓妹運將住處 勘查有無藥物 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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雙胞胎應召站實力強 警：真的有「廉航空姐」

中壢警方查獲某應召站，不僅有一對雙胞胎姊妹花，標榜的空姐也是真的。（記者李容萍翻攝）

2017-01-17  16:33

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市中壢警分局破獲某應召站，逮捕賣淫的楊姓雙胞胎姊妹、邱姓女子，以及擔任馬伕的鄭姓男子共4人。警方進一步透露，該應召站對外宣稱的空姐，不像一般應召站是胡謅的噱頭，而是真的有至少兩家的航空公司空姐透過他們的仲介，以2萬元起跳的價碼賣淫。

中壢警分局昨晚7時在轄區一家汽車旅館，查獲28歲鄭男帶著36歲楊姓雙胞胎姊妹以及35歲邱女賣淫，楊姓雙胞胎的性交易價碼為每次7000元，而由於她們兩人公布在網路上的照片非常美艷，新聞一出讓網友看了都眼睛一亮。

根據《三立新聞》報導，警方昨晚掌握的消息，其實原本是某廉價航空的空姐要南下，以2萬元的價碼與嫖客性交易，但該空姐臨時以路途太遠的理由不來，才僥倖逃過法網，警方指出，該應召站旗下確實有至少兩家的空姐在接客，不像一般應召站所宣稱的空姐，都是信口胡謅的噱頭。

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標題：雙胞胎應召站實力強 警：真的有「廉航空姐」


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