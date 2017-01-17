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住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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小心中招！ 50元偽幣這樣用

2017-01-17  16:35

［記者黃捷／台北報導］小心！偽幣會這樣用！士林地檢署日前起訴一起偽造貨幣案，指出犯嫌大多將50元偽幣用於支付計程車資，受害運將人數難以估計。

起訴書指出，30歲羅姓男子於2015年3月29日，至台南市歸仁區某停車場，以10萬元的價碼向吳姓男子購買50元偽幣5000枚，合計面額25萬元，除將其中300枚用於還債，也用於支付計程車資，檢警同年7月9日前往羅男家搜索時，僅扣得343枚，其餘疑似已流入市面。

檢察官日前依偽造貨幣罪嫌起訴羅男，並提醒運將、小吃攤、雜貨店業者，50元硬幣面額雖小，仍應特別留意，如遇客人支付數百、數千元帳款，卻使用大量50元硬幣，很可能就是偽幣。

檢察官呼籲，若民眾發現手中持有偽幣，應立即報警，切勿抱持僥倖心態花用，否則也會吃上偽造貨幣官司。

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