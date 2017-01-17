苗栗虐嬰！4個月大男嬰遭同居人打到命危

邱女抱著兒子送醫。（記者許展溢翻攝）

2017-01-17 13:32

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南鎮一名患有智能障礙25歲邱姓女子，帶著4個月大的兒子，與27歲朱姓男子同居，朱男竟因受不了男嬰哭鬧，發起狠來，動手將他毆打致差點命危。

警方指出，前天傍晚男嬰疑似抽搐緊急送到頭份市為恭醫院，但院方察覺有異，因男嬰臉頰、身背有好幾處淤傷，都已經到命危狀態，趕緊替他插管治療。

警方表示，邱女共育有3名兒子，但生父都是不同人，5歲長子交由屏東姨婆照顧，3歲次子由生父扶養，剛滿4個月大的兒子則跟著她。

警方說，邱女去年透過臉書跟朱男認識，年底便帶著男嬰到苗栗跟朱男同居，但前天傍晚朱男外甥女，告知邱女男嬰雙手不停抽搐，當時送到醫院已意識不清，院方發現男嬰後腦勺明顯血腫，轉至林口長庚醫院搶救，才脫離險境。

警方發現，男嬰身上多出新舊傷痕，不排除已被出男施虐好一陣子，昨天傳喚朱男，朱男坦承是因受不了男嬰哭鬧，才動手毆打男嬰。

警方指出，朱男早在2014年因未接受教育召集，被依違反妨害兵役防治條例判刑4個月，但未到案被通緝，目前將等待男嬰傷勢穩定，再傳喚朱男釐清案情，再依違反家庭暴力防治法函送偵辦。

苗栗縣政府社會處表示，其實邱女早被台中市政府列為高風險家庭，苗縣府去年底接獲接手邱女輔導通報，目前暫由桃園市協助緊急安置。

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