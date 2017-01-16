揪團展愛心 竹市警二分局關懷弱勢暖好年

新竹市警二分局結合民間團體，今於東門城圓環看板下舉行「愛心捐血義剪（診）暨物資發放活動」。（記者王駿杰攝）

2017-01-16 15:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕歲末寒冬，年關將屆，新竹市警二分局結合民間團體，今於東門城圓環看板下舉行「愛心捐血義剪（診）暨物資發放活動」，藉此讓轄內低收入戶及邊緣戶等弱勢族群能感受到溫暖與愛心，平安歡度新年。

新竹市警二分局平時就很關心轄內貧寒住戶，並不時提供各項物資援助，警方今天配合協勤民力（民防、義警、義交），結合社團法人竹市心理衛生協會、國際傑人會、明曜獅子會、義勇警察發展協會與寶山肉舖等民間單位團體，共同設攤舉辦歲末年終愛心義剪、義診、捐血與關懷弱勢活動，吸引大批民眾參加，現場愛心滿滿。

此外，二分局警方也率領預防犯罪宣導團向現場民眾說明警方以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」的工作主軸，除發放宣導小品，也提醒民眾農曆年期間錢財不露白，逛街時應將皮包放置胸前，若接獲可疑人、事、物，可撥打一一○報案。