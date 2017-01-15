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涉暴力滋擾黃之鋒 張瑋10萬交保、限制住居出境

2017-01-15  21:38

〔記者邱奕統／桃園報導〕竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的40歲次子張瑋，涉嫌在本月7日參與香港社運人士「香港眾志」秘書長黃之鋒暴力滋擾案，張瑋8日到案應訊後被請回，檢警原訂11日再度傳喚，但張瑋卻在10日下午出境香港，再轉往中國深圳，張瑋今晚返台，桃園地檢署也派出檢察官前往機場接機，同時開出傳、拘票，打算等張瑋一下飛機，即交予傳票，若張瑋拒絕，就直接拘提，最後張瑋配合傳訊，並在警方護送下到地檢署應訊，檢察官訊後諭令10萬元交保，並限制住居、出境。

張瑋約在晚間近7點左右抵達地檢署，他的阿姨已在現場等候，張瑋穿著休閒，拖著行李，一下車先將行李交由阿姨保管，並在律師陪同下報到應訊。

據了解，檢方昨天再度傳訊張瑋除釐清案情，主要是想要了解他這次出國的目的，由於黃之鋒此行，罕見地見到台灣2大黑幫竹聯、四海合流，且來台班機時刻、行程，都被竹聯、四海黑幫事前掌握，外傳有中國政治力介入，對台灣黑幫下指導棋，打擊民運人士，檢警也將就案情發展，釐清是否有外國勢力介入。

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  • 涉暴力滋擾黃之鋒，張瑋10萬元交保並限制住居、出境。（記者邱奕統攝）

    涉暴力滋擾黃之鋒，張瑋10萬元交保並限制住居、出境。（記者邱奕統攝）

  • 張瑋（左）10萬元交保並限制住居、出境。（記者邱奕統攝）

    張瑋（左）10萬元交保並限制住居、出境。（記者邱奕統攝）

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