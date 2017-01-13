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「天下九州」賭博網站被搗 2年投注賭資逾數十億元

警方在台中市查獲「天下九州現金網」後台操盤管理平台，逮平台成員20人到案（記者邱俊福翻攝）

2017-01-13  12:52

〔記者邱俊福／台北報導〕大型網路賭博網站tx5588.com（天下九州現金網），長期經營國內外各種運動賽事、百家樂、廿一點、六合彩、大樂透及線上麻將等數十種博弈遊戲，刑事局偵九大隊聯合16個地檢署、14個縣市警力，大規模其全國26處場所，逮為首的男子黃勝壕等40人到案，查扣大批電腦主機、網路設備與賭客資料、斷電設備等大批贓證物。

警方說，該網站簽賭人數眾多，交易金額至鉅，經過長期蒐證、埋伏、監控、掌握該賭博網站的上、下游總監、大股東、股東、總代理、代理等各層級，鎖定全國26處所查察。

案經刑事局與14縣市警察局共組專案小組，今年1月10日起，陸續動員近200名警力，兵分多路搜索查緝，分別在基隆市、北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣，查獲黃等40人。

警方說，初步統計該網站投注賭資紀錄，自去年1月1日起迄今已逾數十億元，而偵詢相關犯嫌，雖聲稱僅由員工負責設計、架設賭博遊戲及網站，售予國外客戶使用，但實際除開發程式外，並親自參與經營非法賭博網站，且負責後台控盤、帳務、客服及兌匯賭金等工作，牟取暴利，詢後分別移送各管轄檢察署偵辦，後續將擴大清查簽賭金額、賭客人數及上游暨幕後經營者。

另在台中市市政路查獲「天下九州現金網」後台操盤管理平台，由黃嫌為首共計20人，以成立科技公司，合法掩護非法方式，在台中七期豪華百坪豪宅中，承租多間辦公室當作總部，並偽裝成一般科技公司，所藏匿的大樓，戒備極為森嚴，入內必須先與公司人員聯繫，且訪客卡也只能抵達大樓內指定樓層。

警方說，該公司也在辦公室門外加裝監視器，並由管理者親自監控，現場查扣的電腦即時斷電系統及還原程式，是用以規避警方查緝的設備。

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  • 警方查扣大批電腦主機、網路設備與賭客資料、斷電設備等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣大批電腦主機、網路設備與賭客資料、斷電設備等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

  • 警方搜索台中市市政路的「天下九州現金網」後台操盤管理平台（記者邱俊福翻攝）

    警方搜索台中市市政路的「天下九州現金網」後台操盤管理平台（記者邱俊福翻攝）

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