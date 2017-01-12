販毒暴力集團擁槍自重 東縣霹靂小組攀樓攻堅

2017-01-12 17:17

〔記者陳賢義／台東報導〕台東35歲王姓男子以毒品作誘餌，遇有毒蟲無力償還欠款，即糾眾暴力相向，球棒、榔頭等兇器齊飛，還有被害人遭囚禁6天凌虐，經營檳榔攤的林姓女友也加入，台東縣刑大循線據報，蒐證、跟監數月，昨日凌晨揮軍出擊，一舉將王嫌及15名同夥拘提到案，瓦解此暴力販毒組織，今依組織犯罪、槍砲、毒品、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，王嫌與林姓女友在台東市區經營檳榔攤，因貪圖販毒利潤，以檳榔攤為據點販毒、收贓，還以「檳榔堂」為名，透過LINE吸收成員運送毒品，遇有糾紛即夥同黨羽持槍恐嚇，或以棍棒、榔頭、工業用釘槍毆打被害人，及拘禁、扣留車子、證件、強逼簽下本票。

另在去年12月初，王嫌假藉牛樟買賣交易，「黑吃黑」侵吞，逼迫被害人交付現金不成，從高雄強押到台東，一路毆打凌虐。案經台東地檢署檢察官李冠輝指揮偵辦，經數月蒐證、跟監，縣刑大見時機成熟，會同各分局、台東憲兵隊等單位，昨日凌晨兵分多路收網，並動員霹靂小組攀樓攻堅，將呼呼大睡的王嫌等人拘提到案，起出改造手槍1把、子彈21顆、土製爆裂物1枚、安非他命、販毒所得80餘萬元、球棒等證物。

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