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大溪高中工安意外民事和解 包商賠償每人約670萬

大溪高中圖資大樓新建工程去年12月21日發生5死工安意外（如圖），傳包商已與死者家屬達成民事和解，將賠償每名罹難者672萬5000元。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-01-11  16:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪高中教學圖資大樓新建工程在去年12月21日發生鷹架倒塌意外，造成5名工人不幸身亡，市府勞動局、勞動檢查處事後邀請罹難工人家屬與承包廠商進行賠償協調；據居中參與協調的市議員林志強今天表示，家屬和包商已達成民事和解共識，包商將賠償每名罹難者672萬5000元，包含撫卹、精神賠償、喪葬、慰問等，若包含勞保及國保，罹難者每人金額近800萬元。

林志強表示，賠償金部分圓滿協調後，民事部分已告一段落了，「主要還是幫家屬爭取最大權益、撫平內心傷痛」，剩下就是包商的刑事責任，家屬希望早日釐清工安意外真相，以期儘速回歸正常生活。

其中，廖家兄弟痛失雙親，因兩人未成年，目前由法院裁定監護人與和解對象，林志強透露，廖姓兄弟監護權可能交由兩兄弟的姑姑。

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