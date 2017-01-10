為了3根辣椒 兩女菜市場大打出手

2017-01-10 14:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］57歲盧姓婦人今年5月1日早上，到桃園市中壢區菜市場買菜，趁35歲許姓女攤商忙碌時摸走3根辣椒，許女察覺後出聲制止，卻演變成肢體衝突，兩人在菜市場內大打出手，盧婦臉部、頭部、胸口、背部多處瘀傷，許女臉部、手部同樣傷痕累累，兩人互控傷害，盧婦被依竊盜、傷害罪嫌起訴，許女也被依傷害罪嫌起訴。

盧婦在警訊時坦承有行竊3根辣椒，在偵查庭時又否認犯行，不過許女指證歷歷，且警方在盧婦身上搜出3根辣椒，兩人驗傷單都有明顯傷勢，為了3根辣椒，兩人雙雙被起訴。