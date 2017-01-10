為了3根辣椒 兩女菜市場大打出手
2017-01-10 14:21
［記者鄭淑婷／桃園報導］57歲盧姓婦人今年5月1日早上，到桃園市中壢區菜市場買菜，趁35歲許姓女攤商忙碌時摸走3根辣椒，許女察覺後出聲制止，卻演變成肢體衝突，兩人在菜市場內大打出手，盧婦臉部、頭部、胸口、背部多處瘀傷，許女臉部、手部同樣傷痕累累，兩人互控傷害，盧婦被依竊盜、傷害罪嫌起訴，許女也被依傷害罪嫌起訴。
盧婦在警訊時坦承有行竊3根辣椒，在偵查庭時又否認犯行，不過許女指證歷歷，且警方在盧婦身上搜出3根辣椒，兩人驗傷單都有明顯傷勢，為了3根辣椒，兩人雙雙被起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 應對遼寧艦 傳台「航母殺手」飛彈將作戰測評
- 吳敦義哭了 徐世榮：不在乎人民的哭又有何意義？
- 牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」
- NBA》甜瓜本季第三次遭驅逐 尼克不敵鵜鶘
- 淚打經國牌 吳敦義宣布選黨魁
- 中職》今年固定先發 林子崴要找回榜眼身手
- 萊恩也要「變臉」！照樣親民啦
- 自由車國手 「吹落山風」魔鬼訓練
- 自由廣場》一例一休符合綠色經濟發展方向
- 一例一休爭議解套 傳英全允訂「彈性工時」配套
- 反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
- 自我感覺良好 海倫清桃狂戰網友「我們有頭有臉，有社會責任」
- 學生影像新興獎開跑 導演馬志翔傳授拍片撇步
- 中投、欣裕台附隨組織案 國民黨撤回預防性不作為訴訟
- 不滿國工局協議價購太低 逾200中市鄉親抗議
- NBA》後場戰力吃緊 七六人補強控衛三選一
- 「邪神」回神 帥奪迷你影集戲王
- 惡搞好萊塢地標 主謀自首真實身分是…
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 中職》手肘韌帶輕微撕裂傷 蘇智傑開季先擔任DH
- 大嬸變正妹 女星瞬間年輕20歲
- 恩愛曬過頭！男星偷拍妻裸睡 PO網分享
- 強國改寫8年抗戰教材！ 抗日戰爭變為14年
- 老曼尼還想打 加盟高知鬥犬
- 北農嗆怠工 傳北市府「找好代打」
- 宜蘭縣政府5局處長塵埃落定 1月16日起生效
- 日韓客愛台北 偏鄉民宿未受惠
- 蒙藏委員會將不併入陸委會 業務打散到各部會
- 關說洩密案今開庭 柯建銘：馬能逃法網？
- 「依舊有愛」捐二手物資 16家公司設回收站響應
- 一個學生也要成班 政院公告禁止廢校
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Exports register fastest growth in 47 months
- 勞方要求轉換金22億 興航：若有就不必解散
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 《中英對照讀新聞》Chickens exhibit Machiavellian tendencies, scientists discover －科學家發現，雞呈現權謀傾向
- 糖尿病患者福音 注射胰島素也能改善掉髮危機
- 花蓮縣定古蹟檢察長宿舍整修 開工
- 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
- 改走台61西濱去桃機 出國不怕塞車
- NBA》尼克尋人啟事！「飆風玫瑰」羅斯無故缺賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為了3根辣椒 兩女菜市場大打出手
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分