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日籍旅客來台跨年掉手機 熱心警助尋回

2017-01-06  15:23

〔記者邱俊福／台北報導〕林姓日籍旅客，日前來台參加台北101跨年活動，卻在搭乘計程車返回飯店時，不慎將其手機遺留在所搭的計程車上，心急如焚，馬上向轄區北市警大安分局敦化南路派出所請求協助，警員丁淦原經漏夜調閱監視器追查，順利幫其尋回，也讓林男頻頻致謝。

警方說，林男跟其日籍友人來台參加跨年，警員丁淦原針對所述下車地點，透過北市警局所建置的CCTV確認他們到該處的時間，並往前調閱路口監視器，過濾了幾部攝影機和十數台計程車，逐一撥電話詢問是否曾在跨年後在101附近載過日本人前往豪麗大飯店。

最後順利找到該部計程車的司機，並請其察看，確認手機仍在車上，並與計程車司機約定將手機送到飯店，物歸原主。

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  • 林男跟其日籍友人，跟警員丁淦原合影。（記者邱俊福翻攝）

    林男跟其日籍友人，跟警員丁淦原合影。（記者邱俊福翻攝）

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