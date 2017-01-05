建築工地躲貓貓 11名逃逸外勞落網

2017-01-05 18:03

［記者簡惠茹／宜蘭報導］建築工地躲貓貓，宜蘭縣蘇澳分局今日在五結鄉一處工地，一次圍捕11名逃逸外勞，查緝過程驚險，更有人逃逸時間已經高達1千多天。

蘇澳分局查緝到的13名非法逃逸外勞中，其中11名是越南籍、3名印尼籍，皆男性。警方表示，因接獲情資顯示，宜蘭縣五結鄉利興三路附近某處工地藏匿外勞，所以在今日上午10點多時到場埋伏查緝，果然才剛踏進工地要展開盤查，非法外勞就開始四處逃竄、躲藏，警方立刻展開圍捕。

由於工地佈滿鋼筋水泥，警方查緝過程困難，外勞東奔西跑，造成圍捕過程中有數名員警受傷，最後順利將逃逸外勞查緝到案，警方表示，其中2名印尼籍持觀光護照非法打工，4名越南籍是逃逸漁工，7名是一般逃逸外勞。

警方指出，其中一名越南籍逃逸外勞是桃園通緝犯，犯有強制猥褻，11名逃逸外勞都是為了到宜蘭工地工作，所以鋌而走險，甚至有人逃脫超過1400天，全案除依規定帶回製作筆錄及相關資料，也移請移民署專勤隊辦理後續事宜。