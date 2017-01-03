網友請中共飛彈瞄準總統官邸 鄉民痛斥太誇張

2017-01-03 11:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕就在國防部即將強化東部部署反制中共飛彈威脅之際，竟有莊姓網友在臉書社團《2017罷免蔡英文聯盟》，張貼標示台灣總統官邸的GOOGLE地圖與座標，然後貼文留言，「飛彈就是打這裡啦！！座標：打不中的話，解放軍就真的解散算了～」還有400多人按讚，甚至留言認同，「讚！座標要精準一點」、「習大人～會很感激你～幫他喬好目標了」、「請儘速瞄準總統府、立法院、台南、高雄市政府，只要四枚東風，台灣就可以太平了！」

這篇貼文今早被轉貼到最大的BBS站PTT上，聯共制台言論令人傻眼並引起鄉民嘩然，紛紛回應痛斥，「太誇張了吧 警察都不管了嗎？」、「仗著言論自由反對民主自由」、「內憂外患罪什麼時候要開始辦？越來越誇張了」、「馬英九之前被人罵成這樣 有人說請美國人來轟炸總統府嗎...就只有9.2會幹這種事」、「總覺得9.2比中國對台灣更具威脅」、「這已經對社會大眾造成不安了吧」、「就算當年KMT執政很爛 也不會有人叫它國去炸台灣自己」。