假釋重獲自由 葉少爺：會付許小妹學費到成年

2016-12-30 13:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕酒駕造成3死悲劇的葉冠亨，入獄3年多獲假釋，今天首度向雄檢報到，重獲自由的他準時報到，面對媒體追問，他表示在和解金外，將以自己力量負擔許小妹的學費到成年，對於外界批評都會虛心接受。

「葉少爺」葉冠亨下次報到日將在明年1月18日，葉看起來比剛出獄時輕鬆許多，他今天輕裝穿T恤、外套歩入雄檢保護管束報到處，填完資料聆聽榮譽觀護人說明應注意事項，面對媒體圍繞追問，他低調以對。

因葉少酒駕案及假釋案皆受社會矚目，他分案所屬觀護人慎重起見，今天先跟他約談，主任觀護人韓國一表示，葉冠亨願用自己負面且慘痛例子，做為勸世酒駕教材，將考慮在法治教育課程找他分享，未來若評估有需要接受心理服務，也會找專業心理師輔導、協助。

葉冠亨接受媒體採訪說，29日假釋後依習俗吃豬腳麵線，因剛出獄睡得並不習慣，對於網友和外界批評，定會虛心接受，他同時強調為表達對家屬的虧欠，他希望在和解金外，用自己的努力彌補，負擔許小妹妹學費到成年，他說：「這是自己額外想做的」。

雄檢表示，葉冠亨假釋期滿日為108年7月19日，換算後尚有2年6月20天，這段期間他仍需每月向觀護人報到，若未按時報到，或在假釋期間故意犯罪，並受有期徒刑以上宣告，將會被撤銷假釋。