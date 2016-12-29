挺同、反同和解？ 四叉貓、牧師「串一起」提告他

四叉貓和趙曉音一同按鈴提告。（圖擷取自劉宇臉書）

2016-12-29 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕《民法》修正草案日前在立院初審通過，反同民眾也於場外扔煙霧彈抗議，還有人試圖翻牆闖立院，被警以束帶制伏；牧師趙曉音今赴北檢提告警方作法侵犯人權，沒想到網路同志名人四叉貓也現身相挺。

四叉貓（劉宇）上午在臉書表示，他剛好路過提告現場，並向他們要求綁上束帶體驗，沒想到綁著綁著就跟趙曉音串在一起，兩人還一起拍下作勢按鈴提告的照片。

四叉貓笑說，「我要在先恭喜護家盟，經過了那麼多年，他們除了『反同婚』『性解放』之外，終於又多一個關注的議題---『違法束帶』也算好事一件。」

幸福盟今天為2件事提告，一是初審通過當天，許多家長為了下代子女幸福，挺身爬上立院外的鐵欄杆，卻被警察當作犯人一樣壓制、綁上束帶，侵犯人權；二是有名反同婚男子闖入委會表達訴求，卻被黃國昌助理陳志明及林靜儀助理王信允壓制，幸福盟除了對相關人等提告，也要求政府說明及道歉。