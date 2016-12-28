「不該讓他教化！」 刺殺前妻又殺女 狠父死刑定讞

2016-12-28 10:19

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院今日上午對李宏基家暴殺害妻女案進行宣判，合議庭判決李宏基死刑確定，本案言詞辯論時，李宏基的律師認為他罪不及死，被害家屬則希望法院能判李男死刑，「不該讓他教化」！還給被害人公道；一審判李無期徒刑，二審和更一審改判死刑，上訴後，今遭最高法院駁回。

38歲李宏基和陳姓前妻育有6歲及4歲女兒，李男多次家暴後離婚並入獄服刑，前年4月間，李男趁前妻陳女送兩名女兒到高雄市林園區某幼稚園時，強行抱走女兒，遭陳女阻止，李男突持尖刀刺死陳女，還在混亂中抱走大女兒；李男開車載大女兒到新竹縣尖石鄉燒炭自殺，員警發現後，將兩人送醫，救回李男，但女兒仍告不治。

言詞辯論時，李男的律師主張，李男並非惡行最大的人，他在犯案前無殺人意圖，李的最主要目的是要帶走女兒，不料誤殺妻子陳女和女兒；陳女的父親指責李男只想復仇，至今沒向他們道歉，他在醫院醒來後，也不問自己的女兒狀況如何，法院不該給李男教化機會。

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