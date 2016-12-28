糾正看病不排隊被砍3刀 網上自PO被殺過程
2016-12-28 08:52
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄竟然有人到診所看病不排隊被糾正，竟然「見笑轉生氣」，回家拿開山刀再到診所砍人。被害人遭砍3刀後，拿起助行器回擊，戴白色口罩的歹徒嚇到落跑，事隔1天半，警方尚未破案，且這是第2起案件。
這起案件發生在26日晚間約7點50分，網友於27日晚間將影片po到臉書「爆料公社」，已逾26萬人觀看、300多則分享、400多則留言，有人批評高雄治安差，更希望警方趕快逮捕兇嫌。
po文的網友指出，兇嫌到高雄市前鎮區草衙二路某診所看病不排隊，遭被害人糾正，竟拿開山刀砍人，被害人為了保護診所內的民眾及家人，挨了3刀，縫80幾針，還傷到左手臂韌帶，但兇嫌跑失聯，「據當地警察告知已經發生第二次了！！」
自稱是前鎮分局草衙派出所員警留言說明，指警方獲報趕到現場，嫌犯已離去，被害人在醫院治療，已調閱監視器並鎖定對象，積極偵辦中。
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