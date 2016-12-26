不滿分手 恐怖情人潑酒精點火 釀前女友毀容

兩人昔日合照。（記者游承霖翻攝）

2016-12-26 16:59

〔記者游承霖／新北報導〕恐怖情人！新北市五股區昨天上午發生一起前男友潑酒精點火焚燒女友臉部的恐怖事件。

一名19歲許姓男子不滿女友提出分手，昨天上午藉故將女友找到位於五福路的住處，朝17歲的未成年前女友潑酒精並點火，女子瞬間尖叫不斷，李姓保全人員當時立刻衝上樓查看，卻只見女子滿面通紅疑似遭火燒過，醫護人員到場將她送醫，但女子臉部15%二到三度燒燙傷，恐讓女子面臨毀容的慘況。

警方據報立即將許男逮捕帶回分局調查，並依傷害罪嫌將許男送辦。