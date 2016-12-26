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跑車男變內衣大盜 自助洗衣店偷走女內衣

2016-12-26  13:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區龍和一街的自助洗衣店發竊案，有網友把洗衣店監視器畫面上傳到臉書粉絲團爆料公社，標題是變態內衣大盜；網友說，12月25日凌晨這名開著奧迪TT跑車的男子把車停在店門口，下車後手上拿了一袋衣物假裝要洗衣，專偷別人還放在烘衣機裡的女性內衣。

由於這名男子的奧迪車太好認，而且車上還有貼著75數字，被洗衣店路口的天羅地網和洗衣店內的監視器全錄下；中壢警分局龍興派出所獲報已根據車號，以車追人，於今天通知設籍台北的姚姓男子到警局說明。

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  • 跑車男變內衣大盜，自助洗衣店偷走女內衣。（記者李容萍翻攝）

    跑車男變內衣大盜，自助洗衣店偷走女內衣。（記者李容萍翻攝）

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