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慶聖誕 桃園機場第一航廈爵士饗宴

新東陽今天下午在桃園機場第一航廈舉辦聖誕爵士音樂會，「Life 爵士樂團」演奏耶誕應景及多首動聽樂曲。（記者朱沛雄攝）

2016-12-23  16:48

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕後天就是耶誕佳節，新東陽今天下午在桃園機場第一航廈舉辦「歡樂聖誕 爵士饗宴」爵士音樂會，邀請「Life 爵士樂團」演奏耶誕應景及多首動聽樂曲，讓國內外旅客感受溫暖、歡樂的聖誕節氣息。

「Life爵士樂團」是由多位視障者及一位眼科醫師與樂團講師所組成，每次演出時都能讓聽眾感受到他們熱愛生命的活力，演奏曲目除了應景的耶誕歌曲外，還包括不少中外經典歌曲，優美的樂曲吸引不少來往旅客駐足聆聽。

新東陽總經理麥升陽表示，希望透過這個音樂會，為大家帶來更多歡樂與溫馨的耶誕氣息；同時對樂團成員的人生態度及自我肯定感到敬佩，願團員們的故事能夠激勵更多人心。

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新東陽今天下午在桃園機場第一航廈舉辦聖誕爵士音樂會，「Life 爵士樂團」演奏耶誕應景及多首動聽樂曲。（記者朱沛雄攝）

新東陽今天下午在桃園機場第一航廈舉辦聖誕爵士音樂會，「Life 爵士樂團」演奏耶誕應景及多首動聽樂曲。（記者朱沛雄攝）

新東陽今天下午在桃園機場第一航廈舉辦聖誕爵士音樂會，新東陽總經理麥升陽表示，希望透過這個音樂會，為大家帶來更多歡樂與溫馨的耶誕氣息。（記者朱沛雄攝）

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