年前拚業績！送貨員兼職當車手遭逮
2016-12-23 14:43
詐騙車手在速食店外等候。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名擔任送貨員的55歲楊姓男子，年前為了想賺外快好過年，日前竟被詐騙集團吸收擔任車手，藉著工作時間幫忙轉交贓款，以為送貨員身分能掩飾其車手，警方日前循線逮捕楊男，並搗破背後指使集團，楊男遭逮後竟還大言不慚：「想多賺點錢錯了嗎？」價值觀偏差讓警方搖頭。
警方調查，楊男目前在物流公司上班，月薪3萬多元，因受到詐騙集團開出的「高薪」誘惑擔任車手。據了解，該詐騙集團手法非常老梗，利用電話通知無辜民眾：「網路購物設定錯誤，造成重複扣款」，藉此詐取小額贓款，從去年開始詐騙至今已有將近200人受害，估計得手金額逾6百萬元。
警方表示，該詐騙集團分工仔細，翁姓主嫌透過Skype帳號聯繫底下車手，前往連鎖大賣場的置物櫃拿取被害人的金融卡、提款卡，再到超商提領贓款，成員再相約再速食店內的廁所交付款項，層層往上遞交，心思非常縝密。
新莊分局獲報會同刑事局電信偵查大隊成立專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，歷經長時間蒐證，分析翁姓主嫌Skype通話紀錄後，日前多方循線逮捕翁姓主嫌、楊男等7人，全案依詐欺罪嫌送辦。
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