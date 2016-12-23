王浩宇再爆：朱家龍差點接永平董座 學生成傭人
2016-12-23 14:54
〔記者李容萍／桃園報導〕W飯店爆發小模命案，被檢警列為調查對象的朱姓小開朱家龍遭起底，是永平工商董事長朱仁才的兒子，桃園市議員王浩宇今天中午在臉書再爆料「土豪哥永平開趴，學生成傭人，沒問好就記過，差點接永平董座」。
對此，校長黃耀祿駁斥學校董事長換人接班的說法，並澄清校園裡不菸、不酒，學生放學時間一到就離開學校，怎麼可能當作招待所？
王浩宇說，據他搜集資料了解，朱仁才因為年事已高即將移居加拿大，屬意朱家龍接任校董，要求朱家龍到校上班，近半年來永平工商學生幾乎每週都會看到朱家龍出入校園，每天早上朱家龍乘坐Maserati名車到校後，幾乎都待在校董室，有時候還會在校長陪同下巡視校園。
一名永平餐飲科專班學生表示，每到用餐時間他們都必須煮好飯菜送到校董室給朱家龍吃，並站在旁邊服侍，吃遍山珍海味的朱家龍還常常會抱怨飯菜不好吃，讓學生感到非常有壓力，曾送餐的學生透露，「朱家龍每次都坐在那邊發呆，看來一臉無奈的樣子，好像也是被強迫來上班的。」
王浩宇說，朱姓父子經常在學校開趴，宴請外面的友人，讓學生加班到晚上8、9點，其中朱家龍特別喜歡學校的鐵板燒，每次開趴都要準備龍蝦、干貝等高檔食材，學生看到他如果如果沒有問「貴賓好！」，還會被威脅要記過處分，儼然淪為朱家的傭人。
王浩宇還說，對於土豪哥差點就接班校董，學生無奈表示，自從W飯店事件爆發以來，身邊的朋友都問他是不是學校的學生，「好在土豪哥沒有當我們董事長，否則就丟臉死了！」
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